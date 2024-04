Anunțul lui Roberto De Zerbi: ”Asta e singura problemă”

Roberto De Zerbi mai are contract cu britanicii până la finele sezonului 2025/26, iar presa din străinătate susține că tehnicianul va pleca la sfârșitul stagiunii, pentru că ”vrea să semneze cu un club de top din Europa” - DETALII AICI.

Italianul a vorbit despre situația sa la Brighton și a menționat că e mândru că a putut să dirijeze clubul din eșalonul de elită al Angliei. De asemenea, Roberto De Zerbi a semnalat că singura problemă are legătură cu jucătorii accidentați de la echipă, nu și cu viitorul său.

”Sunt mândru că antrenez Brighton. Știu că sunt chiar norocos să lucrez cu acești jucători, să fiu la acest club. Am contract acum. Mă focusez doar pe munca mea. Sunt relaxat, fără probleme.

Totuși, singura problemă sunt accidentările! Nu contractul meu sau viitorul”, a spus Roberto De Zerbi, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???? De Zerbi: “I’m proud to be Brighton coach. I know I am really lucky to work with these players, this club”.

“I have a contract at the moment. the focus is on the pitch. I am really relaxed, without problems.

The only problems are the injuries!

Not my contract, or future”. pic.twitter.com/2j2b9Tg3DJ