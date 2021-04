Anunt socant in Premier League! Un fost jucator al lui United a vrut sa se retraga din fotbal din cauza depresiei! Dezvaluiri incredibile

Jesse Lingard a fost aproape sa se lase de fotbal dupa ce a trecut printr-o perioada de cosmar.

Jesse Lingard a marturisit pentru emisiunea de divertisment Presenting ca a fost foarte aproape sa ia o pauza din fotbal anul trecut, din cauza problemelor de sanatate mentala care ii afectau performantele jucatorului englez.

Lingard are un sezon fantastic de cand a plecat sub forma de imprumut la West Ham si a marcat de noua ori in tricoul "ciocanarilor". Mijlocasul englez si-a recastigat locul in nationala Angliei si asteapta sa fie convocat si la Campionatul European din vara.

Totusi, jucatorul de 28 de ani a dezvaluit ca luptele mamei sale cu depresia i-au afectat forte mult sanatatea mentala pe cand juca la United si s-a gandit serios daca va mai continua sa joace fotbal sau nu.

"Nu neaparat sa ma las de fotbal, dar sa iau o pauza. Erau momente in care stateam fericit pe banca si mi-am spus ca asta nu sunt eu. Nu vream sa intru pe teren pentru ca mintea mea nu era concentrata la joc, ma gandeam la total alte chestii care nu tineau de fotbal care ma macinau in interior", a declarat Jesse Lingard pentru emisiunea Presenting.

Mama lui Lingard a trait majoritatea vietii ei cu depresie si a primit tratament in Londra anul trecut. Ceea ce la facut pe mijlocasul lui United sa aiba grija de fratele sau mai mic si sora lui, o situatie care a fost foarte dificila pentru englez.

"De-a lungul anilor am avut ajutor pentru ea, dar si pentru mine a fost foarte dificil. Simteam ca nu mai sunt aceeasi persoana. Simteam ca nu mai sunt Jesse Lingard. Chiar si in meciuri, simteam ca meciul trece pe langa mine de parca nu sunt prezent acolo. Totusi, cei de la United m-au ajutat mult dupa ce le-am spus prin ce trec eu si mama mea", a mai adaugat Lingard.

Lingard a fost un jucator titular la United pana in sezonul trecut, dar dupa Craciun acesta nu a mai jucat din cauza problemelor din afara terenului.

Jucatorul englez a fost crescut in academia lui United de la sapte ani si a facut parte din lotul Angliei care a reusit sa ajunga pana in semifinalele Cupei Mondiale din 2018.