Primele declaratii ale doctorului ce are grija de Schumacher! Cum arata pilotul la 6 ani de la accident

Doctorul Nicola Acciari a oferit detalii despre starea lui Schumacher.

Fostul pilot de F1 a suferit un accident teribil in decembrie 2013, cand s-a lovit cu capul de o piatra, atunci cand schia in Alpii Francezi. Schumacher a intrat in coma si a fost ingrijit in tot acest timp, la domiciliul sau de langa Lacul Geneva, de o echipa numeroasa de specialisti. Costurile saptamanale ajung la peste 50.000 de euro.

Familia nu a oferit niciodata detalii concrete despre starea fostului campion mondial, insa se stie ca acesta a iesit din coma, insa nu se poate deplasa deocamdata.

Doctorul principal Nicola Acciari a declarat: "Michael Schumacher este o persoana foarte diferita de cea pe care ne-o amintim cu totii. Este foarte alterat si deterioarat la nivelul musculaturii si a oaselor, toate din cauza traumatismului cerebral pe care l-a suferit", informeaza Daily Mail.