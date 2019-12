Medicul care se ocupa de Schumacher RUPE TACEREA: care e STAREA REALA a fostului campion mondial

Medicul care se ocupa de Michael Schumacher a vorbit pentru prima data despre starea campionului din Formula 1.

Jean-Francois Payen, medicul care anunta si faptul ca Schumacher a iesit din coma, spune ca starea lui Michael s-a imbunatatit si sunt sanse mari sa isi revina in viitorul apropiat.

"Schumacher se afla inca sub tratament, unul care poate dura pana la 3 ani. Este un plan intre un an si trei ani pentru regenerare. Il vizitez constant si stau de vorba cu familia lui despre progresul pe care il face. Sotia lui vede lucrurile foarte clar si face totul ca Michael sa aiba cele mai bune conditii", a declarat Jean-Francois Payen.

Schumacher a suferit un traumatism cranian sever in 2013 pe cand se afla la schi. Schumacher a suferit doua operatii la spitalul din Grenoble, a fost transferat apoi in 2014 la un spital din Laussane, iar din septembrie 2014 este tratat in locuinta sa din Elvetia.

Schumacher a castigat 7 titluri de campion mondial in Formula 1: in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 si 2004.