Fostul deținător al recordului național la săritura cu prăjina, Răzvan Enescu a explicat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, care erau greutățile întâmpinate de săritori, atunci când participau la competiții desfășurate în străinătate, în anii '80.

Aceștia nu doar că erau nevoiți să participe cu aceeași prăjină de fiecare dată, fie că era vorba de antrenament ori concurs, dar erau responsabili de transportul în siguranță al acestora, lucru nefacilitat în mod oficial de organizatori.

Răzvan Enescu: „Am așteptat să intre trenul în prăjină și am sărit și eu în tren.”

„Am plecat în Germania, la Campionatele Mondiale ale Armatelor, în 1986, împreună cu Răzvan Stănescu. Ne-am luat fiecare câte o prăjină, care se puneau într-o țeavă de protecție de carton.

Le-am legat cu scotch între ele și am plecat cu avionul. Ne-au controlat la vamă în Berlin și am sărit repede într-un tren, cu care trebuia să ajungem la Bielefeld.

Am aruncat bagajele în vagon, Stănescu a intrat în tren, eu m-am dus în fața trenului cu prăjina deasupra capului și am așteptat să intre trenul în prăjină.

Când a intrat trenul în prăjini, le-am aruncat și am sărit și eu în tren: așa am ajuns, am concurat, am avut succes,” a declarat Răzvan Enescu, fost deținător al recordului național la săritura cu prăjina, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Tiberiu Agoston (46 de ani) este deținătorul recordului național la săritura cu prăjina. Sportivul român și-a asigurat medalia de bronz la Campionatele Mondiale Universitare din 2003, desfășurate la Daegu, în Coreea de Sud.

În competiția din Asia, Agoston a sărit 5,50 metri în aer liber, iar recordul său de carieră datează din 2001, când a reușit să sară 5,61 metri, la Toulouse, în condiții indoor.

În ultimii 16 ani, Tiberiu Agoston și Răzvan Enescu au fost organizatorii mai multor demonstrații de săritură cu prăjina derulate în diverse locuri neașteptate, printre care Bulevadul Kiseleff, plaja din Eforie, peluza Teatrului Național din piața Universității, parcarea Carrefour Băneasa și Parcul Mogoșoaia. „Se uită lumea ca la circ”, a punctat Răzvan Enescu, referindu-se la aceste evenimente, în emisiunea Poveștile Sport.ro.