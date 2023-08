Tiberiu Agoston (46 de ani) este deținătorul recordului național la săritura cu prăjina. Sportivul originar din județul Bacău a reușit o săritură de 5,50 metri la Campionatele Mondiale Universitare de la Daegu, din 2003, prin care l-a depășit pe Răzvan Enescu. Agoston a reușit acest rezultat abia după cea mai gravă accidentare a carierei, după cum el însuși a dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro.

Invitați de jurnalistul Andru Nenciu într-o ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro care despică în patru firele narative ale carielor lor de săritori cu prăjina, Tiberiu Agoston și Răzvan Enescu au povestit o serie de întâmplări incredibile.

Tiberiu Agoston, despre săritura care l-a lăsat cu traumatism cranian: „Am fost ca o legumă, timp de o săptămână.”

Recordmenul național, Tiberiu Agoston a istorisit cum și-a pierdut cunoștința, în timpul unui antrenament, drept consecință a unei sărituri ratate, care l-a lăsat cu traumatism cranian și spitalizat timp de o săptămână și jumătate.

„Eu am căzut la un antrenament, unde săream la frânghie, o frânghie care se prinde de tavanul sălii. Mie mi-a scăpat una din mâini, din pendul, mi-a scăpat și a doua mână și am căzut exact în acea cutie metalică, în cap.

Am fost inconștient vreo cinci minute. Am avut traumatism cranian, Am fost spitalizat zece zile. S-a întâmplat în Franța, la Grenoble, unde mă antrenam în vara anului 2002. Mi s-a interzis, timp de șase luni, să fac orice efort intens.

Am fost aproape ca o legumă, timp de o săptămână, aveam viteza de reacție foarte diminuată, nu prindeam obiectele, totul era cu încetinitorul. Am intrat în panică în acea perioadă.

În iarnă, am revenit și am reușit să sar, să trec peste trauma fizică și psihică și să revin mai puternic,” a declarat în emisiunea Poveștile Sport.ro Tiberiu Agoston, recordmen național la săritura cu prăjina.

În competiția din Asia, Agoston a sărit 5,50 metri în aer liber, iar recordul său de carieră datează din 2001, când a reușit să sară 5,61 metri, la Toulouse, în condiții indoor.

În ultimii 16 ani, Tiberiu Agoston și Răzvan Enescu au fost organizatorii mai multor demonstrații de săritură cu prăjina derulate în diverse locuri neașteptate, printre care Bulevadul Kiseleff, plaja din Eforie, peluza Teatrului Național din piața Universității, parcarea Carrefour Băneasa și Parcul Mogoșoaia. „Se uită lumea ca la circ”, a punctat Răzvan Enescu, referindu-se la aceste evenimente, în emisiunea Poveștile Sport.ro.