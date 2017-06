AS Monaco, la al patrulea transfer al verii: campionii Frantei au facut 3 mutari in 24 de ore

18:01

Monaco, la al patrulea transfer

AS Monaco se misca bine pe piata transferurilor. Campioana Frantei a bifat deja a patra achizitie a verii.

Monaco l-a prezentat astazi si pe Soualiho Meite, mijlocas in varsta de 23 de ani care a sosit de la Lille. Acesta a evoluat in ultimul sezon la Zulte Waregem, in Belgia, sub forma de imprumut.

Meite este al patrulea transfer al verii, dupa Youri Tielemans (de la Anderlecht), Jordy Gaspar (de la Lyon) si Diego Benaglio (de la Wolfsburg).

???? L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Soualiho Meïté jusqu’en 2022 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/to2a6xSQ5r — AS Monaco???????????? (@AS_Monaco) June 17, 2017

Pe de alta parte, monegascii l-au cedat pe Nabil Dirar la Fenerbahce