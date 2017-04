Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2, in turneul de la Stuttgart! Sharapova revine in circuit

Maria Sharapova va reveni in circuit, in turneul de la Stuttgart, dupa expirarea perioadei de suspendare.

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Simona Halep, locul 5 WTA si cap de serie numarul 4, o va intalni pe Barbora Strycova, in turul 2 al turneului de categorie Premier de la Stuttgart.

Meciul Halep-Strycova este al treilea de pe arena centrala, prima partida fiind programata la ora 13.00. Romanca a fost acceptata direct in turul secund, in timp ce adversara ei a trecut, cu 6-2, 6-2, de americanca Jennifer Brady, locul 76 WTA, prezenta pe tablou ca "lucky loser", in mansa intai.

Simona Halep, 25 de ani, si Barbora Strycova, 31 de ani, s-au intalnit de trei ori pana-n prezent. Romanca a castigat de doua ori, la Indian Wells, anul trecut, in faza optimilor (6-3, 1-0, abandon) si in turul al doilea al Beijing Open din 2014 (6-1, 6-4). Strycova s-a impus, in 2010, in optimile turneului de la Paris (tot 6-1, 6-4).

Tot miercuri, nu inainte de ora 19.30, este programat si primul meci al Mariei Sarapova, dupa expirarea suspendarii pentru dopaj. Rusoaica, beneficiara a unui wild card, va evolua in turul I, cu italianca Roberta Vinci, locul 36 WTA.