Simona Halep poate pierde primul loc in clasamentul mondial! Romanca ramane lider daca Pliskova nu castiga Turneul Campioanelor

Simona Halep a terminat Grupa Rosie pe ultimul loc, iar pozitia de lider mondial este in pericol in acest moment. Halep poate ramane pe primul loc in clasamentul WTA cu o singura conditie: Karolina Pliskova sa nu castige competitia.

Din pacate pentru Simona Halep, Karolina Pliskova a castigat Grupa Alba si este cotata drept principala favorita la castigarea trofeului la Turneul Campioanelor.

Karolina Pliskova o va intalini pe Caroline Wozniacki in semifinale. In celalalt meci se vor duela Caroline Garcia cu Venus Williams.