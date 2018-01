"Numarul 1 e ISTORIE acum!" Darren Cahill, anunt neasteptat despre Simona Halep! Ce plan are dupa Australian Open

Simona Halep nu resimte presiunea numarului 1 WTA, spune Darren Cahill.

Omul care a transformat-o pe Simona Halep in numarul WTA anunta ca Halep nu se gandeste sa-si mentina pozitia de lider mondial.

Obiectivul principal e titlul de Grand Slam, chiar daca asta ar insmna si pastrarea pozitiei in fata Carolinei Wozniacki.

Circuitul WTA este insa foarte dur, iar Simona ar urma sa participe imediat dupa Melbourne la turneul de la Sankt Peterseburg, pe care ar fi din nou obligata sa-l castige. Simona a anuntat ca isi va lua vacanta dupa Australian Open, iar asta ar insemna sa piarda puncte in Rusia.

Halep a confirmat prezenta la inceputul lunii martie la un alt turneu important, cel de la Indian Wells, pe care l-a castigat deja in trecut.



"Nu are nicio presiune sa fie numarul 1 WTA. Pentru ea a fost o performanta sa incheie anul trecut pe primul loc, a fost un lucru incredibil, e greu de descris ce a insemnat asta pentru Romania, de asemenea. Este ceva realizat, acum s-a terminat.

Nu are presiune sa castiga, nu simte asta. O sa iasa pe teren si o sa joace cat de bine poate, o sa lupte pentru fiecare punct, indiferent de scor, iar asta s-a imbunatatit in ultimii ani. A avut cateva meciuri in care a renuntat putin, dar acum nu mai vad asta din partea ei", a spus Darren Cahill.

Sambata, in finala la Melbourne, Halep o va infrunta pe daneza Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, care a trecut joi de belgianca Elise Mertens, cu 6-3, 7-6 (7/2). Castigatoarea va ocupa luni locul 1 in clasamentul WTA.

Wozniacki are 4-2 in meciurile directe cu Halep, in fata careia s-a impus in ultimele trei confruntari. Halep a invins in 2013 in semifinale la New Haven, cu 6-2, 7-5, si in 2015 in semifinale la Dubai, cu 2-6, 6-1, 6-1. Daneza a castigat in 2012 in optimi la Dubai, cu 6-2, 6-3, in 2015 in semifinale la Stuttgart, cu 7-5, 5-7, 6-2, in 2017 in sferturi la Eastbourne, cu 5-7, 6-4, 6-1, si la Turneul Campioanelor de la Singapore, in grupa, cu 6-0, 6-2.