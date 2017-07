Florentin Matei, primul roman care marcheaza in noul sezon al Ligii Campionior. Echipa sa a invins aseara: VIDEO

Mijlocasul Florentin Matei a marcat un gol in partida pe care echipa croata NK Rijeka a castigat-o, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in fata formatiei galeze The New Saints, in prima mansa a turului doi preliminar al Ligii Campionior.



Matei, care a fost introdus pe teren in minutul 63, a marcat dupa doar sase minute.

Primul gol al croatilor a fost inscris de Misic, in minutul 4.

Partida retur se va disputa la 18 iulie.