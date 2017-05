Monaco si Juventus au mai jucat de 2 ori in UCL. Prima data, Mbappe mai avea cateva luni pana sa se nasca | MONACO - JUVE (21:45, ProTV)

12:09

Monaco si Juve, 2 dueluri in fazele eliminatorii in UCL





Monaco si Juventus s-au intalnit de 2 ori in UCL, o data in semifinale si o data in sferturi. De fiecare data, Juve a mers mai departe, ultima data acum 2 ani, la limita!



1997-1998, semifinale UCL, Juventus 4-1 Monaco, Monaco 3-2 Juventus

Dupa ce au eliminat-o pe Man United in sferturi, 0-0 si 1-1, Monaco a dat peste Juventus in 1998, castigatoarea trofeului in 1996 si finalista in 1997. La Monaco jucau Leonardo, Dumas si Cristanval, iar la Juventus Del Piero, Deschamps sau Zidane. La aceasta dubla, Mbappe inca nu se nascuse, meciul fiind in aprilie iar Mbappe fiind nascut in decembrie acel an.

2014-2015, sferturi UCL, Juventus 1-0 Monaco, Monaco 0-0 Juventus

Juventus s-a calificat iar, dupa golul lui Vidal din penalty. La Monaco jucau Carrasco sau Martial, iar la Juventus juca marele Pirlo. La acesta dubla, Mbappe avea 15 ani si inca nu promovase de la juniorii lui Monaco la echipa mare, fiind transferat de doar 1 an de la INF Clairefontaine.