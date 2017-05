Mesajul RAZBOINIC al lui Cristiano Ronaldo inainte de finala Ligii: "Suntem mai buni ca ei, vrem sa intram in istorie!" | Juventus - Real Madrid, 3 iunie, in direct la ProTV

17:44 Cristiano Ronaldo a acordat un interviu pentru Real Madrid TV in care a vorbit despre forma sa si despre finala Ligii Campionilor contra lui Juventus.



"Ma simt destul de bine, putin racit, dar e mai bine decat daca as fi accidentat. Din punct de vedere fizic simt ca sunt la un nivel superior ultimelor sezoane, asta si pentru ca am jucat mai putin, cu toate ca raman jucatorul cu cele mai multe meciuri din echipa. Acest lucru se datoreaza modului inteligent in care a gestionat Zidane starea mea si a colegilor, desi noi am fi vrut sa jucam mai mult el este antrenorul si ia deciziile.



Cum putem castiga finala? Sa marcam goluri si sa nu suferim. Echipa este intr-un moment foarte bun de care trebuie sa profitam, castigarea titlului ne-a dat mult incredere. Vrem sa facem istorie si sa devenim prima echipa care castiga Liga Campionilor de 2 ori la rand.



Trebuie sa ne aratam caracterul. Cuvantul umil implica multe. Cand esti prea umil nu este bine. Trebuie sa aratam ca suntem cea mai buna echipa si ca suntem mai buni ca ei, trebuie sa o demonstram" a spus Cristiano Ronaldo.