Hagi, transfer surpriza azi: ce jucator tocmai a plecat de la Viitorul

Viitorul s-a despartit de un jucator ajuns in iarna sub comanda lui Hagi

FC Viitorul a anuntat astazi, pe site-ul oficial, ca Nelut Rosu a parasit echipa si tocmai a semnat un contract cu bulgarii de la Levski Sofia.

Nelut Rosu fusese adus de Hagi in iarna, de la Chiajna, in schimbul a 50.000 de euro. Viitorul nu a specificat daca transferul de acum a fost facut in schimbul vreunei sume de bani.

"Incepand de astazi, Nelut Rosu a devenit definitiv jucatorul vicecampioanei Bulgariei, Levski Sofia. Rosu a parasit cantonamentul Viitorului din Slovenia, luni seara a efectuat vizita medicala la Sofia, iar marti a semnat contractul cu Levski. FC Viitorul ii multumeste lui Nelut Rosu pentru aportul adus la cucerirea titlului in Romania si ii doreste mult succes in cariera!", este anuntul campioanei Romaniei.