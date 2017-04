Dinamo poate DINAMITA lupta pentru titlu in Liga 1! Motivul pentru care derby-ul este decisiv pentru 4 echipe! Toate calculele

10:37 Victoria Viitorului in fata Astrei a reaprins lupta la titlu in Liga 1 iar la finalul etapei va fi clar daca trofeul va fi disputat de 2 echipe sau chiar de 4! Viitorul a trecut pe primul loc in acest moment iar situatia devine complicata.



Steaua depinde numai de ea in acest moment iar acest lucru ramane valabil daca nu pierde cu Dinamo. Cu atat mai mult cu cat in ultimele 2 etape Steaua va intalni cele 2 echipe din playoff care nu mai pot deveni campioane. In schimb, o victorie a lui Dinamo ar dinamita lupta pentru titlu iar 4 cluburi ar putea sa se lupte pentru trofeu, daca si CFR Cluj o invinge diseara pe CSU Craiova.



Daca Steaua pierde cu Dinamo si Viitorul castiga ultimele 2 meciuri, echipa lui Hagi va fi campioana Romaniei! Viitorul are avantajul rezultatelor directe iar singura echipa din playoff care putea beneficia de faptul ca la injumatatirea punctajului nu a primit 0.5 puncte era Astra!



Chiar daca inving in aceasta etapa, Dinamo si CFR Cluj raman cu sanse mai mici la titlu cu 2 puncte in spatele Viitorului si a Stelei. Toate cele 4 echipe vor avea in ultimele 2 etape un meci acasa si unul in deplasare. Spre deosebire de Steaua insa, Viitorul, CFR Cluj si Dinamo vor juca si intre ele.



Este important si scorul partidei de maine seara in cazul unei victorii a lui Dinamo - daca echipa lui Contra reuseste sa aiba avantaj tur-retur in fata Stelei, formatia lui Reghecampf ar fi in situatia in care nu si-ar permite sa termine la egalitate de puncte decat cu CFR Cluj, cea cu care a facut 4 puncte in playoff. In ceea ce priveste duelurile directe dintre Viitorul, Dinamo si CFR, raman de disputat meciuri in ultimele 2 etape astfel ca este dificil de anticipat cine va avea avantaj in caz de egalitate de puncte.



Meciuri ramase de disputat pana la finalul sezonului:

Steaua: vs Dinamo (d), vs Astra (d), vs CSU Craiova (a)

Viitorul: vs CSU Craiova (d), vs CFR Cluj (a)

Dinamo: vs Steaua (a), vs CFR Cluj (d), vs Astra (a)

CFR Cluj: vs CSU Craiova (a), vs Dinamo (a), vs Viitorul (d)