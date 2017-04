EXCLUSIV | CSM Bucuresti se intareste si cu o jucatoare din nationala Romaniei. Vine inca o extrema dreapta

CSM Bucuresti a anuntat ieri transferul internationalei suedeze Nathalie Hagman, cea mai buna jucatoare din tara sa in 2016 (DETALII AICI).

Nathalie Hagman nu este, insa, singura extrema dreapta care va sosi la CSM Bucuresti pentru a acoperi golurile lasate de plecarea lui Carmen Martin (OGN Nice), respectiv retragerea Cristinei Varzaru. La formatia din capitala va mai sosi o jucatoare din nationala Romaniei!

Aneta Udristioiu, in varsta de 27 de ani, va imbraca si ea tricoul CSM-ului incepand cu sezonul viitor. Jucatoarea care poate evolua ca extrem dreapta, dar si ca intermediar, va sosi de la Dunarea Braila, formatie aflata pe locul secund in Liga Nationala.

Udristioiu este internationala romana din 2012 si a participat cu echipa nationala si la europeanul din luna decembrie a anului trecut.

Aceasta are in palmares un trofeu al Ligii Nationale, in 2014, cu Baia Mare, dar si doua Cupe si o Supercupa a Romaniei.

Aneta Udristioiu, fosta Parvut, a mai jucat la HCM Baia Mare, SCM Craiova si HC Dunarea Braila.