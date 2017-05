"Cand esti atat de aproape de trofeu, nu simti nici oboseala, nici lovituri". CSM Bucuresti lupta din nou pentru trofeul Champions League. Toate informatiile

17:55

Mayssa Pessoa: "Cei doi ani petrecuti la CSM au fost fantastici! Acum vreau Liga cu Vardar"

"A fost o surpriza pentru mine ca am picat in semifinala cu CSM. Dar e ceva frumos, pentru ca ma pot intalni din nou cu fostele mele colege. Acum sunt insa la Vardar si vreau sa castig. Va fi un duel pe cinste, ambele echipe vor da tot ce au mai bun.

Trebuie sa dam totul, sa lasam orgoliile deoparte si sa ne gandim la victorie. Sigur, eu stiu cate ceva despre CSM si am impartasit si cu colegele de la Vardar. Dar CSM s-a schimbat in ultimul an.

Sigur, amintirile din perioada CSM vor ramane mereu in inima si in sufletul meu, dar acum vreau sa castig Liga cu Vardar. Fetele de la CSM sunt prietenele mele in afara terenului, dar pe teren va fi altceva.

Toate jucatoarele CSM-ului sunt foarte bune, nu as putea sa vorbesc doar despre o handbalista de acolo. Fiecare jucatoare poate oferi surprize.





Imi lipseste Bucurestiul, mi-a placut foarte mult acolo, mi-am facut multi prieteni. Au fost doi ani minunati si sper ca intr-o zi sa revin acolo. Joc de 12 ani in afara Braziliei si perioada de la CSM a fost extraordinara, a fost una dintre cele mai bune din cariera mea.

E foarte placut sa te intalnesti cu oameni cu care ai petrecut atat de mult timp.