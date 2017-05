Omul care vrea din nou Liga pentru CSM. Per Johansson: "Visul meu? O finala cu Gyor". Cine e antrenorul suedez

Cine este, insa, Per Johansson? PROTV a dialogat cu tehnicianul suedez inainte de plecarea CSM-ului la Budapesta, chestionandu-l despre filosofia sa in antrenorat, despre meciul cu Vardar de sambata, dar si despre preferintele personale.

Poti sa o numesti pe CSM Bucuresti oricum, dar nu o poti numi o echipa obisnuita. De fapt, sunt foarte putine echipe care si-ar permite riscul de a schimba antrenorul dupa mai mult de trei sferturi din sezon si, mai ales, sa aduca un tehnician cu doar o saptamana inainte de cel mai important joc al sezonului, dubla mansa cu Ferencvaros, din sferturile Ligii Campionilor.

Insa mantra „Cine nu risca, nu castiga” s-a potrivit perfect pentru detinatoarea trofeului, aducerea lui Per Johansson in locul lui Aurelian Rosca fiind mutarea perfecta. Suedezul, un tehnician volubil, dar care nu mai antrenase la nivel inalt de aproape cinci ani, a avut o chimie perfecta cu elevele sale inca din start, iar CSM a revenit in topul favoritelor pentru Final Four-ul de la Budapesta, care va avea loc la finalul acestei saptamani.

"Poate ca avem probleme la cap, dar ne place presiunea"

-Dupa ce ati plecat de la nationala Suediei, in urma Jocurilor Olimpice din 2012, nu ati mai revenit pe banca tehnica a unei echipe puternice. Ce v-a facut sa alegeti sa acceptati oferta CSM-ului, in conditiile in care mai era doar o saptamana pana la meciul cu Ferencvaros?

Era, de fapt, sansa pe care am asteptat-o de foarte mult timp pentru a lua aceasta decizie. Am refuzat multe oferte in trecut pentru ca luasem o decizie dupa Londra 2012, sa antrenez mai mult echipe de juniori si formatii din prima si a doua liga suedeza, care nu aveau obiective atat de mari, lucru care mi-a convenit pe moment.

Acum am primit o sansa foarte buna sa revin la nivel inalt, iar pentru mine a fost foarte, foarte usor sa accept aceasta oferta. Am spus „da” in doar doua zile.

-Asadar, decizia a fost una naturala, nu ati stat foarte mult sa va ganditi la detalii. Totusi, in balanta unei astfel de decizii exista si motive mai importante. Care a fost motivul principal pentru care ati ales oferta CSM-ului?

Pai, sa vedem... Ocazia de a antrena in Champions League, plus ca puteam sa antrenez una dintre cele mai bune echipe din lume, uita-te doar pe lotul echipei. E o presiune incredibila sa antrenezi un astfel de club, care isi propune astfel de performante. Iar pentru un antrenor, cred ca e normal sa cauti aceasta presiune, iti doresti aceasta presiune. Mi-am dorit aceasta presiune! Poate ca avem probleme la cap (rade)... dar stiu ca mi-au lipsit lucrurile pe care le-am experimentat in Polivalenta la meciul cu Ferencvaros si chiar pe cele de la Budapesta. Ai nevoie de aceste momente pentru a te simti antrenor!



-A contat in decizia dumneavoastra faptul ca CSM le avea in lot pe Bella Gullden si Linnea Torstenson, jucatoare pe care le-ati antrenat la nationala Suediei?

A ajutat mai mult decat te-ai gandi, pentru ca am vorbit cu ele in prealabil si mi-au explicat cum e echipa si cum sunt antrenamentele si, mai ales, am vorbit despre ceea ce era nevoie la echipa. Cand mi-au spus despre ce e nevoie, mi-am dat seama ca pot sa aduc acele lucruri la CSM. In plus, avandu-le la antrenamente – sunt foarte serioase si lucreaza foarte bine – e foarte bine.

"Nu au fost primadone, stiu ca echipa e importanta"

-Bella Gullden spunea ca nu erati atat de „nebun” pe banca Suediei, acum parca explodati pe margine pentru a le transmite fetelor indicatiile...

Cand eram in nationala Suediei, aveam jucatoare suedeze, iar indicatiile le dadeam, evident, in limba suedeza, era putin mai usor. Aici e un lucru diferit. Cand intri in Polivalenta si vezi 5000 de oameni in sala, iar atmosfera e cum e... Ai o singura sansa! A fost foarte important pentru mine sa reusesc. Ca antrenor, eram pregatit, dar nu as fi reusit fara ajutorul fetelor.

Nu au existat primadone, desi sunt jucatoare cu multa personalitate si experienta. Nu au fost energii negative, au fost foarte concentrate pe ce au de facut. Pentru mine, totul s-a transformat in ceva foarte usor. E usor sa fii asa, daca esti in postura mea, cu aceasta echipa.

-Ce v-a facut, insa, sa fiti atat de energic la meciul cu Ferencvaros, nu sunt multi antrenori care sa se daruiasca in acest mod pe parcursul tuturor celor 60 de minute in handbal?

Sunt crescut intr-o cultura suedeza si acolo ne invata sa fim puternici, sa reusim sa ne canalizam energiile pentru a le avea pe jucatoare sau pe jucatori in spatele nostru. Ca antrenor, trebuie sa fii „fata” echipei, sa protejezi mereu jucatoarele, indiferent de situatie. Am avut un plan foarte bun din punct de vedere tactic, nu stiu ce ati vazut voi pe teren, dar in capul meu totul era extrem de clar, pe durata tuturor celor 60 de minute.

Chiar daca am aratat ca un leu in cusca, totul era clar in capul meu, pentru ca am avut o echipa alaturi de mine.

-A fost, insa, doar o saptamana in care ati antrenat echipa. A existat o chimie inca de la primele antrenamente? Pentru ca totul a aratat foarte bine cu Ferencvaros.

Cred ca avem o structura buna, iar totul a fost inteles bine inca de la prima intalnire pe care am avut-o cu fetele. Timpul a fost scurt, dar am muncit din greu pentru a ne intelege cat mai bine. Am avut doua antrenamente pe zi si lucrurile au mers foarte bine. E drept, primul meci a fost unul destul de dificil, macar din punct de vedere mental, pentru ca nu stiam cum vor reactiona fetele intr-un ritm de meci, in momentul in care trebuie sa ia decizii importante in doar cateva secunde in conditii de presiune maxima.

Le-am spus inainte, insa, ca am nevoie de ajutorul lor. Pentru ca le stiam ca jucatoare, stiam ce pot, dar nu stiam cum sunt ca oameni, ce personalitati au. Si le-am spus ca trebuie sa ma ajute si exact asta au facut. S-au concentrat la maximum, au avut foarte multa energie si au canalizat-o in acest meci.

-Ce le-ati spus fetelor la prima intalnire, inainte de cel mai important meci al sezonului, cel cu Ferencvaros?



Nu mai tin minte foarte bine, dar parca a fost ceva de genul ca din partea mea, vor avea un antrenor bun, experimentat, un antrenor dedicat, cu inima mare. Nu sunt adeptul educatiei prin frica, mai degraba vreau cooperare. Nu vreau si nu pot sa aduc toata cultura suedeza aici, dar era important sa discut cu jucatoarele..

Le-am transmis ca eu sunt seful, eu sunt antrenorul si ca eu voi decide, dar ca imi doresc cooperare si sunt atent la ce vor ele. Sunt aici jucatoare precum Mica Bradeanu, Linnea Torstenson, Carmen Martin, Bella Gullden... Sunt jucatoare care stiu foarte, foarte bine handbal, care pot sa-mi transmita mie lucruri si sa isi transmita intre ele.

Filosofia mea se ghideaza in jurul a trei puncte: structura, reguli si viteza. Le-am spus ca cel mai important moment e jocul cu Ferencvaros si, in jurul acestor trei puncte, vom lucra pentru urmatoarele luni si pentru acel joc. Iar din primul minut am trecut la treaba!

-In aceasta perioada ati antrenat si in Suedia, in liga a doua, la Kungalvs, unde ati ratat barajul de promovare, dupa ce ati pierdut doua meciuri, fiecare la un gol. A fost greu sa „jonglati” intre Kungalvs si CSM?

Nu, deloc! Kungalvs e o echipa mica, o echipa amatoare, dar care a aratat extrem de multa dorinta si „rautate” pozitiva in acele meciuri, sunt mandru de ce am reusit acolo si de cum s-au luptat fetele, pentru ca, probabil, ar fi trebuit sa pierdem cam la 10 goluri diferenta. Pentru mine e o mandrie ceea ce am reusit acolo si nu a fost deloc greu. Nu am neglijat acele meciuri, programul de antrenamente si tactica a fost facuta de mine, in colaborare cu asistentul meu, care va prelua echipa din sezonul viitor. Au fost cateva saptamani foarte intense, dar sentimentul e de bucurie la final.

"Poate nu am fost inteligent sa scriu pe Instagram. Dar fetele trebuie aparate!"

-Sa revenim putin la meciul cu Ferencvaros si la ce s-a intamplat dupa. Ati reactionat pe Facebook si pe Instagram la comportamentul fanilor maghiari. V-a fost vreun moment frica?

Nu mi-a fost frica, pentru ca adrenalina isi facea treaba si ne concentram doar pe meci, nu eram inca 100% calificati in Final 4. Fetele au fost foarte calme, foarte profesioniste, nu s-au temut deloc de acel public. Sa revenim la ce am scris pe Instagram... Poate ca am fost putin naiv atunci cand am scris, dar sunt impotriva extremismului si fascismului. A fost un mod gresit de a scrie sub presiunea intamplarilor recente, poate. Dar am fost foarte suparat pe ceea ce s-a intamplat, nu pe toata sala, nu vreau sa generalizez. Au existat, totusi, multi oameni care mi-au atacat fetele verbal si apoi cu paharul de bere, sau urina, ce o fi fost.

Profesorii mei in Suedia mi-au spus ca prima regula in sport, in handbal, e sa iti protejezi jucatoarele. Intotdeauna! In orice caz! Dar poate ca nu a fost inteligent din partea mea sa scriu totul pe Instagram. Am jucat la Skopje, am mai jucat la Podgorica, unde publicul e fierbinte. Insa nu am mai experimentat astfel de lucruri.

-Va asteptati la un tratament special din partea maghiarilor la Final 4?

In primul rand, vreau sa spun ca nu toti ungurii sunt la fel si am prieteni unguri, cunosc multi unguri si niciodata nu am avut probleme. Ceea ce s-a intamplat e regretabil si a fost doar din cauza unui grup izolat. Am fost foarte suparat pe aceste lucruri atunci.

Ca sa iti raspund la intrebare, da, ma astept. Ca antrenor, trebuie sa fii pregatit pentru orice si sunt pregatit si pentru asta, pentru ca am avut o declaratie, o iesire destul de dura. A fost un lucru indreptat spre cei care au facut asta fetelor mele. Sunt sigur ca nu voi fi cel mai popular om din sala (rade).





"Suntem iar outsideri"

-Sa discutam putin si despre Final 4. CSM a castigat anul trecut trofeul, din postura de mare outsider, a fost o surpriza imensa. Lucrurile se schimba acum, CSM va fi privita cu alti ochi, dar credeti ca puteti castiga si in acest an?

Poate e putin ciudat ce voi spune acum, dar noi inca ne vedem ca un underdog periculos, inca suntem outsideri. De ce? Pentru ca CSM a avut inca un sezon cu probleme, cu rezultate inconstante si multe schimbari de antrenor. Am fost foarte aproape sa iesim inca din prima faza, din faza grupelor, dar ne-am revenit si am ajuns aici.

Nu stiu care a fost anul trecut motivul pentru care am castigat Liga Campionilor, dar cred ca in sezonul asta e vorba despre spiritul de echipa. Acum lucram sa perfectionam cateva lucruri si sa fim o echipa mai echilibrata, mai puternica.

-Cine credeti ca e favorita sa castige trofeul?

Trebuie sa precizez ca nu sunt trist sau fericit cu tragerea la sorti pe care am avut-o. Dar cred ca Vardar e favorita sa castige turneul, pentru ca pe hartie au cele mai bune jucatoare. Doar ca nu intotdeauna echipa cu cele mai bune jucatoare reuseste sa castige turneul. Asadar, din secunda in care am aflat adversara, am inceput sa ne pregatim pentru meciul cu ele.

-De ce e Vardar cea mai periculoasa echipa?

Toate echipele care au ramas in competitie au jucatoare foarte bune. Doar ca Vardar are cate doua jucatoare foarte bune pe aceeasi pozitie. Au niste diamante in teren, precum Lekic, Damnjanovic sau Penezic. Lazovic si Lacrabere au jucat si ele foarte, foarte bine. Pe extreme sunt Herrem si Radicevic, iar in poarta sunt trei portari foarte valorosi, care se complementeaza perfect. Daca le dai un deget, iti iau toata mana. Si trebuie sa fim foarte atenti la asta.

Un start bun in meci, la fel ca anul trecut, e foarte important, la fel cum am avut si in meciul cu Ferencvaros. Vardar e un adversar foarte periculos, dar avem un plus: noi am fost in Final 4 si ei nu. Si chiar i-am invins in sezonul precedent in semifinala. Si asta e un plus mare.

-De ce ar fi CSM favorita?

La acest nivel, experienta conteaza enorm. Si nu stiu daca ati vazut, dar CSM are cea mai experimentata echipa din acest sezon, cu cea mai mare medie de varsta. Sunt jucatoare care au jucat multe finale, au castigat Liga Campionilor, au evoluat la multe turnee de Campionat Mondial, Campionat European sau Jocuri Olimpice. Si e important sa castigi o finala, dar si sa pierzi o finala. Nu e important doar sa castigi, trebuie sa ai aceasta experienta, de a pierde un meci important.

-Ce adversar v-ati dori intr-o potentiala finala?

Daca duci aceste predictii la extrem... Cred ca cel mai frumos ar fi sa jucam cu Gyor. Pentru mine, ar fi un vis sa joci finala Ligii Campionilor cu Gyor, in capitala Ungariei. Visul ar fi si mai frumos daca am invinge-o pe Gyor.

-Ar putea inima dumneavoastra sa reziste presiunii unui nou shoot-out de la 7 metri, asa cum s-a decis finala de anul trecut?

(rade) Cred ca da. Presiunea apare mai mult inaintea jocului. In timpul jocului, e ca un tunel, e un teren de 40x20 metri, ai doua echipe care incearca sa castige, nu simti presiunea pe teren. Nici la Ferencvaros, cand a fost acel haos, nu am fost speriat, doar ma concentram pe ceea ce avem de facut, sa ducem la bun sfarsit meciul.

-Cum ar arata un pronostic pentru Final 4 in viziunea dumneavoastra?

Vom castiga! Batem Vardar in semifinala si vom castiga si finala. Fara aruncari de la 7 metri!

Fan West Ham. CSM? Atletico!

- Daca CSM ar fi o echipa de fotbal, ce echipa ar fi?

As spune West Ham United, pentru ca am fost fan in tinerete. Dar nu ar fi corect, West Ham nu se bate acum pentru trofee. Hmmm... CSM e o echipa muncitoare, o echipa care castiga cu apararea. Spune ca suntem Atletico Madrid! Si ei au fost outsideri si au ajuns departe, au o aparare si o organizare foarte buna. Dar cred ca apararea noastra e si mai buna.

- Cum v-ati simtit in Romania pana acum?

Nu e atat de diferit de Suedia. Diferenta e ca locuiesc intr-un oras foarte mare, in Suedia stau intr-un oras mai micut. Totul e foarte OK, oamenii se poarta excelent, locuiesc intr-un apartament foarte bun, sunt aproape de salile de antrenament. Ma bucur de lunile astea, sunt oameni care vin si ma imbratiseaza pentru ca reprezint acest club.