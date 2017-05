Din nou in finala Champions League? 4 MOTIVE pentru care CSM poate trece de Vardar. Ce au facut diferit romancele la Budapesta

CSM Bucuresti o intalneste azi, de la 18:45, pe Vardar Skopje, in semifinalele Champions League.

120 de minute o despart pe CSM Bucuresti de un nou trofeu al Ligii Campionilor, dupa cel cucerit in sezonul trecut la Budapesta, in fata unei sali care a incurajat in permanenta adversara, Gyor. Lucrurile s-au schimbat fata de luna mai a anului trecut, campioana Romaniei fiind echipa pe care sunt atintiti toti ochii. Insa formatia lui Per Johansson este in continuare luata in considerare drept un outsider, plecand cu sansa a treia la casele de pariuri pentru cucerirea unui nou titlu. Totusi, in interiorul lotului echipei bucurestene lucrurile par clare: o victorie cu Vardar in meciul de sambata (ora 18:45) inseamna o sansa imensa la pastrarea trofeului, CSM putand deveni prima echipa care isi apara trofeul in actualul sistem, Final Four, cu doua meciuri in doua zile in „Papp Laszlo Arena”, din Budapesta.

Teoretic, Vardar are jucatoarele mai bune, dar nu echipa mai puternica. Insa care ar fi argumentele pentru o victorie a CSM-ului in fata echipei macedonene?

Argumentul numarul 1: defensiva

In primul rand, defensiva. Anul trecut, CSM a castigat trofeul in mare masura datorita defensivei excelente, care a functionat de la extreme si pana la portari. De fapt, defensiva e principalul avantaj al CSM-ului indicat in mod oficial atat de antrenorul Per Johansson, cat si de jucatoare precum capitanul Oana Manea, Linnea Torstenson sau Isabelle Gullden. O regula nescrisa a handbalului spune ca trofeele si titlurile se castiga cu o aparare puternica, in primul rand, iar CSM se inscrie in linia echipelor cu defensive de fier, in care mai intra si Gyor sau Buducnost, formatii care au demonstrat in acest sezon ca au aparari puternice.

Sistemul 6:0, mobil, dar foarte solid este arma CSM-ului. Iar jucatoarele campioanei en-titre sustin ca au pregatit excelent meciul cu Vardar. „Avem cate un dosar pregatit pentru fiecare adversar din echipa adversa. Lucruri normale, cum ar fi punctele forte, modul in care reusesc sa inscrie si cum putem sa le blocam,” sustine Bella Gullden. Extrem de important va fi modul in care se vor comporta portarii CSM-ului. Ungureanu si Grubisic au intrat in forma mai greu decat de obicei, pe final de sezon, dar au avut interventii excelente in sfertul cu Ferencvaros, in special Ungureanu. Daca poarta ajuta CSM-ul in momentele cruciale, inclusiv in dueluri 1 vs 1 cu adversari periculosi, precum Penezic, Lekic sau Lazovic, atunci romancele au sanse bune la victorie.

Argumentul numarul 2: spiritul de echipa

Un alt punct important pe care CSM il poate aduce ca argument pentru o victorie in meciul de sambata e spiritul de echipa. Pierduta pe parcurs atat in cursul sezonului precedent, cat si al celui actual, dorinta de reusita a fost regasita de echipa bucuresteana la momentul potrivit, adica exact inaintea sferturilor de finala in ambele sezoane. In precedentul, victoria cu Rostov a deblocat totul, in timp ce in acest sezon, lucrurile au inceput sa mearga din ce in ce mai bine dupa schimbarea lui Aurelian Rosca cu Per Johansson.

„Totul tine de noi, totul vine din suflet. Atunci cand intri pe teren, să dai absolut tot ce poti. Cred ca situatia e schimbata fata de sezonul trecut, dar noi suntem la fel de motivate,” a spus Oana Manea inaintea meciului cu Vardar. Similitudinile sunt destule. Vardar e aceeasi echipa cu valori numeroase, dar careia ii lipseste cu adevarat spiritul, dovada si esecurile din acest sezon, inclusiv unul dureros cu Ferencvaros, dar si cu Buducnost. CSM a inceput sa joace din ce in ce mai bine, iar spiritul de echipa si dorinta de victorie se vad in lipsa egoismului si a individualismului din joc, dar mai ales in coeziunea din aparare. Lucru confirmat inclusiv de Per Johansson intr-un interviu pentru PROTV: „Aici nu am gasit primadone. Chiar daca am venit de putine zile la echipa, fetele au inteles ca am incredere in ele si m-au ajutat enorm sa inteleg mecanismul echipei. Totul functioneaza perfect.”

tenis de picior la CSM inainte de Final 4. pic.twitter.com/GOjpF2IFzP — Adrian Costeiu (@costeiu) May 5, 2017



Argumentul numarul 3: relaxarea, dupa antrenamente grele



Din incredere deriva si simbioza excelenta dintre banca tehnica si jucatoare. Jucatoarele inteleg ca Johansson este seful, dar si un prieten al lor, in timp ce antrenorul stie ca se poate baza pe un lot care a trecut prin numeroase finale – atat castigate, dar si pierdute – lucru incredibil de important la un asemenea nivel.

Poate cel mai important exemplu e cel de vineri, cand fiecare echipa care a ajuns in Final 4 a avut cate un antrenament de o ora inaintea semifinalelor de sambata. CSM a fost ultima echipa, conform programarii realizate de EHF, dar si singura care nu a avut un antrenament „tare” la Budapesta. Buducnost a exersat serios apararea, dupa o scurta incalzire. Gyor a avut un meci-scoala cu o echipa de juniori din Budapesta, in care si-a pus la punct schemele tactice, cu precadere cele in care trebuie sa o blocheze pe Cristina Neagu, in timp ce Vardar s-a axat pe defensiva, dupa un joc de handbal-baschet-volei, in care jucatoarele s-au relaxat.

FEATURE:Will Isabelle Gulldén be the driving force again & defend last year's title of the #ehffinal4 with her team? https://t.co/1AU1yOFUjV pic.twitter.com/5GujnNvdka — #ehffinal4 (@ehfcl) May 4, 2017

In schimb, CSM a avut, dupa incalzire, un joc in care Manea&co. trebuiau sa loveasca bara, iar la final, Johansson a jucat tenis de picior in echipa cu Iulia Curea, Alina Iordache si antrenorul cu portarii Linus Persson, in timp ce in cealalta echipa au evoluat Majda Mehmedovic, medicul Florin Oancea, Aurelia Bradeanu si Oana Manea. Totul a fost facut pentru ca jucatoarele sa fie relaxate inainte de semifinala cu Vardar, tactica fiind bine pusa la punct de la Bucuresti, dovada „dosarele” mentionate mai sus pe care le-a primit fiecare jucatoare privind adversara directa. Asta in conditiile in care de la venirea lui Johansson, CSM a avut aproape in fiecare zi cate doua antrenamente pe zi, pentru ca tehnicianul suedez sa se cunoasca mai bine cu elevele sale.

Argumentul numarul 4: experienta

Conform statisticilor EHF dinaintea startului acestui sezon, CSM Bucuresti era de departe cea mai experimentata echipa din competitie, cu o medie de varsta a lotului de 29,8 ani. Vardar era pe locul 3, cu o medie de varsta de 28 de ani, in timp ce Buducnost (24,2 ani) si Gyor (23,2 ani) se aflau in jumatatea a doua a clasamentului. E drept, media de varsta tanara a ultimelor doua echipe e data de faptul ca atat Buducnost, cat si Gyor, au promovat tinere jucatoare in ultima perioada, insa acestea stau mai mult pe banca, astfel ca media primului „sapte” e mai ridicata.

Insa niciuna dintre echipe nu sta mai bine la acest capitol decat CSM. Si o recunoaste chiar Per Johansson in interviul pentru PROTV: „La acest nivel, experienta conteaza enorm. Si nu stiu daca ati vazut, dar CSM are cea mai experimentata echipa din acest sezon, cu cea mai mare medie de varsta. Sunt jucatoare care au jucat multe finale, au castigat Liga Campionilor, au evoluat la multe turnee de Campionat Mondial, Campionat European sau Jocuri Olimpice. Si e important sa castigi o finala, dar si sa pierzi o finala. Nu e important doar sa castigi, trebuie sa ai aceasta experienta, de a pierde un meci important”.



Incalzire pe muzica chill pentru CSM :) pic.twitter.com/CzOIWv4BBh — Adrian Costeiu (@costeiu) May 5, 2017

Indiferent daca CSM va castiga sau va pierde semifinala cu Vardar, cert e ca clubul din Capitala si-a atins obiectivul. Din acest moment, totul va fi un bonus. Si o avanpremiera, practic, pentru urmatoarele doua sezoane. Atunci cand CSM va fi clar favorita Ligii Campionilor.