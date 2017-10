"Rivalii ii URASC pentru ca sunt evrei!" Prezentare incredibila facuta de Marca inainte de Real - Tottenham, marti, ProTV

17:13

"Urati pentru ca sunt evrei!"

Ziarul spaniol Marca a produs furie in randul suporterilor lui Tottenham, inaintea partidei cu Real Madrid de marti, ora 21:45, in direct la ProTV.Jurnalistii spanioli au scris ca cei de la Tottenham sunt urati de rivalii din Premier League din cauza originii evreiesti a clubului.Cel mai citit ziar de sport din Spania a scris o pagina intreaga despre istoria clubului londonez, care a inceput in secolul 19, fondat de catre oameni de afaceri evrei din zona.scrie Marca in prezentarea meciului.au comentat reprezentantii lui Tottenham in Daily Mail.Meciul dintre Real Madrid si Tottenham e derby-ul grupei H din Champions League, ambele avand cate 6 puncte dupa primele doua partide.Clasamentul1 Real madrid 6p2 Tottenham 63 Borussia Dortmund 04 APOEL Nicosia 0p