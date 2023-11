Deținătoarea titlului a câștigat al patrulea meci consecutiv în fața grupelor, impunându-se cu scorul de 3-0, pe teren propriu, în fața celor de la Young Boys Berna.

La pauza partidei, când cetățenii conduceau cu 2-0, Mohamed Ali Camara a fost surprins de camerele TV în timp ce i-a cerut cu insistență tricoul lui Erling Haaland.

Vizibil deranjat, atacantul norvegian i-a dat echipamentul, însă reacțiile nu au întârziat să apară atât din partea fanilor, cât și a tehnicianului elvețienilor.

"Nu am văzut asta, este o noutate pentru mine şi sunt puţin surprins de asta acum. Pe de altă parte, nu cred că a avut vreo legătură cu jocul său, dar probabil că voi discuta cu el şi voi vedea ce spune. Poate că Erling i-a cerut să facă schimb, nu ştiu!", a spus Raphael Wicky după meci.

"Cea mai rapidă variantă de a încălzi banca de rezerve", "Patetic", "Jenant" sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe rețelele de socializare.

