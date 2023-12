Unul dintre jucătorii titularizați a fost Micah Hamilton, produs al academiei de pe Etihad Stadium. Pentru fotbalistul de 20 de ani, confruntarea cu sârbii a reprezentat debutul la echipa de seniori, unde a și marcat primul gol.

Micah Hamilton este căpitanul echipei de elite a lui Mancheste City, iar în cele 62 de meciuri jucate a marcat de 16 ori și a oferit 16 assisturi.

Cariera tânărului britanic a fost marcată de numeroase accidentări, iar tehinicianul de la elite, Brian Barry-Murphy l-a caracterizat drept "fotbalist de stadă".

This is how Micah Hamilton scored on his UCL debut for Manchester City… ????

What a goal. Remember the name. pic.twitter.com/QcvERKafwK