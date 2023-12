PSG avea nevoie de o victorie pentru a fi sigură de calificarea în optimile de finală ale competiției, iar în prima repriză a forțat deschiderea scorului, având mai multe ocazii de a marca.

Fundașul de 28 de ani, transferat de la Bayern Munchen, a avut o intervenție magistrală în primele minute ale partidei.

Kylian Mbappe a primit o pasă spectaculoasă, peste apărarea nemților, a avansat în careu și l-a driblat pe portarul Gregor Kobel, însă nu a reușit să înscrie.

Atacantul francez a trimis din drop, cu latul, însă Niklas Sule a reușit să-l ajungă și să respingă mingea prin alunecare, cu piciorul.

This block from Niklas Sule to deny Kylian Mbappe is quite simply ridiculous ???????? pic.twitter.com/JMnir6xb1I