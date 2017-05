Sumudica a izbucnit in LACRIMI la conferinta de dinainte de finala Cupei: "Ma doare sufletul, au fost 2 ani extraordinari!"

Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala Cupei U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari!

Marius Sumudica o va antrena pentru ultima data pe Astra in finala Cupei Romaniei de sambata seara iar antrenorul de 46 de ani a izbucnit in lacrimi cand a vorbit despre despartirea de jucatori. Inainte de acel moment el a intepat-o pe Steaua.



"Le multumesc jucatorilor mei pentru tot ce au realizat, cele mai frumoase momente pe care le poate trai un antrenor, calificare în grupe, titlu, eliminare West Ham de doua ori.

2-1 parca am batut Petrolul în primul meu meci, meci frumos. Am preluat acea echipa si am avut o serie 6 meciuri, 5 victorii, si calificarea in cupele europene. Mi-a deschis usa de a cladi aceasta echipa timp de doi ani. Mi-am luat jucatorii pe care ii doream, Stan, Boldrin, cei de la Chiajna, am format un grup foarte puternic, o familie adevarata. Cand pui o felie de paine, toate vrabuiutele ciugulesc.

Speram sa ne bucuram de aceasta izbanda. Trebuie sa ai caractere, oameni care te inteleg, oameni inteligenti, care sa infrunte neajunsurile. Am si eu o contributie, dar datorita potentialului lor, culturii tactice pe care o aveau. Mereu imi placeau jucatorii de peste 25,26 ani.

Suntem echipa care joaca maine cu un trofeu pe masa spre deosebire de altii care au cheltuit mult mai multi bani si nu au ajuns sa se lupte pentru niciun trofeu. Astra este echipa care a avut cele mai multe meciuri in acest sezon.



Sper sa castigam in 90 de minute, daca e nevoie si la penalty-uri. Silviu (Lung) stie foarte bine ce trebuie facut si daca ajungem la penalty-uri, nu



Maine voi intra in vestiar si le voi strange mana si imi voi lua ramas bun. Au fost 2 ani extraordinari si m-au facut sa ma simt antrenor si le multumesc din suflet. Simt ca se apropie finalul si ma doare suflet. Toti cei care sunt in conducerea echipei puteau sa faca mult mai multe. Nu pentru mine ci pentru acesti jucatori" a spus Marius Sumudica la conferinta de presa de dinainte de finala Cupei Romaniei de sambata, ora 20.45, in direct la Sport.ro