Cea mai SEXY jucatoare de volei pleaca din Romania! Unde s-a transferat chiar de ziua ei. FOTO

Adelina Ungureanu lasa CSM Bucuresti pentru prima liga italiana.

La 19 ani, Adelina Ungureanu e considerata cea mai sexy jucatoare de volei din Romania. Ea a jucat cu CSM in Liga Campionilor, iar acum s-a transferat in prima liga italiana, la Cuneo. Italiencele au terminat pe locul 8 in sezonul trecut, fiind eliminate de echipa care avea sa castige titlul in playoff.

”Transferul la Cuneo si sosirea in campionatul Italiei reprezinta un lucru extraordinar pentru mine, ma ajuta sa fac un pas imens spre voleiul de inalta calitate. Sunt foarte fericita, abia astept sa inxcep sezonul si sa imi intalnesc coechipierele, antrenori, conducatorii si fanii. Sunt foarte mandra de alegerea mea si sper ca imperuna vor putea sa atingem obiectivele propuse. Am auzit numai lucruri bune despre orasul Cuneo, despre echipa, despre fani si despre atmosfera unica pe care o creeaza in UBI Banca Pala. Promit de pe acum ca voi incepe sa studiez limba italiana in semn de ercunostinta pentru toti cei care au cerzut in mine. Multumesc familiei, care mereu m-a sustinut, permitandu-mi sa-mi traiesc visul, care acum a devenit realitate”, a declarat Adelina, conform site-ului oficial al italiencelor.