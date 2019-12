SOCANT! Ce s-a intamplat dupa ce un voleibalist francez i-a dat o palma la fund unei fete intr-o discoteca din Brazilia!

Incidentul a avut loc intr-o discoteca.

Cosmar pentru un voleibalist francez, dupa ce i-a dat o palma la fund unei necunoscute, intr-o discoteca din Brazilia. Acesta tocmai ce a luat locul 3 cu nationala tarii sale la Cupa Mondiala din Brazilia, insa are probleme mari cu legea.

Earvin Ngapeth a fost arestat dupa ce a agresat sexual o domnisoara intr-un club din Belo Horizonte. Acesta a ajuns dupa gratii, insa a fost eliberat dupa ce a platit 12.000 de dolari cautiune.

Francezul a explicat in fata judecatorului ca a confundat-o pe femeie cu o prietena cu care are astfel de gesturi. De asemenea, francezul a declarat ca palmele la fund sunt ceva comun in volei, si nu au o tenta sexuala.

Acesta va pleca acasa alaturi de lotul Frantei, insa va suporta consecintele actiunii sale.