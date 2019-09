Vineri, 13. De ce este considerata ghinionista aceasta zi

Azi e vineri, 13 septembrie, zi considerata cu ghinion.

Dar de ce este vineri 13 considerata zi cu ghinion? Mai multe superstitii au facut aceasta zi celebra.

Oameni din jurul lumii se tem de momentul in care ziua de 13 pica vineri. E doar o superstitie ce dateaza insa de sute de ani.

Unii considera ca traditia a inceput de la Cina Cea de Taina a lui Iisus, la care au participat 13 persoane intr-o zi de vineri. Iuda, cel care l-a tradat pe Iisus, a fost a 13-a persoana care a sosit la Cina cea de taina.

Multi crestini considera ca Adam si Eva au mancat fructul interzis intr-o zi de vineri.

In Evul Mediu, Regele Filip al Frantei a ars pe rug cavalerii templieri vineri, 13 in 1306, zi marcata ca ziua raului.

In multe culturi, numarul 12 este coniderat un numar complet, in timp ce 13 este ghinionist. Sunt 12 luni in an, 12 semne de zodiac, 12 zei ai Olimpului, 12 fii ai lui Odin, 12 munci ale lui Hercule, 12 succesori ai lui Mohammed in Shia Islam si 12 triburi ale lui Israel.

Superstiile continua si in zilele noastre. Multe hoteluri si zgarie nori nu au etajul 13, unele strazi sar de la numarul 12 la 14, iar avioanele a rar un rand 13.