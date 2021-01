VIDEO Trebuia sa se gandeasca de doua ori inainte sa-si INSELE iubita. Femeia s-a razbunat si l-a facut PRAF!

Pe retelele de socializare s-a viralizat modalitatea de razbunare aleasa de o femeie pentru a-si pedepsi iubitul infidel.

Tradarea in dragoste atrage reactii nebanuite, in special din partea persoanei inselate, iar acest lucru se poate vedea in filmuletul de mai jos. Postarea a fost facuta pe platforma TikTok si a atras numeroase "like"-uri, probabil majoritatea din partea femeilor sau barbatilor care ar face la fel sau ceva asemanator.

Astfel, se poate vedea cum o tanara a trecut peste socul vestii ca iubitul s-a culcat cu "fosta" si, cu zambetul pe buze, si-a pus in aplicare planul razbunator. Instrumentul au fost niste borcane cu sclipici, in diverse culori, care a ajuns aproape peste tot in apartamentul barbatului. Acesta, bineinteles, nu era acasa, astfel ca a avut nevoie de multe ore pentru a -si readuce locuinta in starea initiala.

