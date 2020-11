VIDEO | Si-au vazut moartea cu ochii! Doua femei au fost aproape sa fie INGHITITE de o balena! Imagini cu puternic impact emotional

Doua femei au dat nas in nas cu pericolul.

Femeile se plimbau cu caiacele pentru a urmari balenele, langa plaja Avila din California. Totul parea sa fie in regula pana cand acestea au dat peste un banc de pesti.

Acela a fost momentul in care femeile au vazut balena venind spre ele. Animalul le-a rasturnat caiacele, insa din fericire cele doua americance au scapat cu viata, chiar daca au trecut prin spaima vietii lor.

"Am vazut pestii, acea momeala gigantica iesind din apa. Apoi am vazut balena venind… M-am gândit ca suntem prea aproape de ea si dintr-o data, m-a ridicat si am fost in apa", a declarat una dintre femei pentru un post local de stiri din California.

Cealalta a adaugat ca nu se putea gandi decat la faptul ca va muri, imaginandu-si ca balena va ateriza peste ea.

Tot ceea ce s-a intamplat a fost inregistrat cu telefonul mobil al unei alte persoane care se afla pe apa, iar videoclipul a fost postat pe internet si a ajuns viral. Din fericire, desi au fost rasturnate si au ajuns in apa, femeile au reusit sa iasa la suprafata si au fost ajutate de oamenii care erau pe plaja pentru a reveni pe nisip.

Tweet virala California balena pericol Citeste si: