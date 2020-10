O imagine realizata in 1900 a devenit virala in 2020! Detaliul care i-a INSPAIMANTAT pe internauti! E real sau Photoshop? 

O fotografie alb-negru realizata la inceputul secolului trecut a devenit virala pe internet.

Imaginea, in care apar mai multe femei imbracate in haine de munca, avand sorturi legate la brau, a fost realizata in 1900, in Belfast, Irlanda de Nord.

Desi a aparut pe internet acum multi ani, abia acum un internaut a observat ceva ciudat si a repostat fotografia, intrebandu-si prietenii din mediul online ce parere au sau daca observa ceva ciudat.

Cand au vazut la ce se refera, oamenii s-au declarat infricosati. In imagine, pe umarul uneia dintre femei se vede o mana care pare desprinsa de orice alt brat sau corp din imagine.

Fotografia a devenit virala, iar oamenii au lasat sute de comentarii, declarandu-se confuzi si speriati.

"Este destul de tarziu si eram pe punctul de a ma culca. Am vazut acest lucru, iar acum ma simt destul de speriata" sau "Sunt total confuz, cred ca o sa visez asta" au fost doua dintre mesajele postate.

In timp ce unii dintre utilizatori au crezut ca este vorba despre ceva supranatural, altii au comentat ca este vorba doar despre o editare a fotografiei in Photoshop

Tweet virala fotografie fotogrfie infricosator supranatural