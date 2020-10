Un echipaj de POLITIE i-a livrat mancarea unui client! Barbatul a ramas SOCAT cand a deschis usa: povestea fabuloasa care a devenit virala

Un client care a comandat de la un local kebab a ramas uimit dupa ce politia i-a adus acasa comanda, deoarece il arestase pe soferul livrator.

Ofiterii britanici l-au oprit pe sofer in Woodley, Berkshire, dupa ce l-ar fi vazut fara asigurare sau permis. Dupa ce l-au oprit, politistii au crezut ca a condus sub influenta drogurilor si l-au arestat pe marginea drumului, potrivit TheSun. Oamenii legii nu au dorit sa il lase pe client fara mancare, asa ca i-au livrat personal kabab-ul inainte de a-l lua pe sofer in arest.

Echipajul politiei rutiere din Valea Tamisei a oprit initial soferul pe o strada rezidentiala linistita in timp ce se afla in patrulare. Ei spun ca a dat detalii false, deoarece conducea fara persmis si cu asigurare falsa. In plus, una dintre anvelopele sale se afla intr-o stare foarte uzata. Dupa asta, ofiterii ar fi realizat ca a condus sub influenta drogurilor.

"Soferul a dat date false, deoarece nu avea asigurare, nu avea permis, avea anvelopa uzata si conducea sub influenta drogurilor. Ofiterii si-au facut timp sa livreze kebabul la adresa corecta", a spus politia.

