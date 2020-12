VIDEO Se intampla in lumea BOGATILOR. Reactia ULUITOARE a vedetei care a primit cadou un SAC DE BANI si un CEAS DE LUX

Celebrul rapper american Lil Baby a implinit recent 26 de ani, iar printre cadouri a fost unul cu totul aparte.

Dominique Armani Jones, cunoscut profesional ca Lil Baby, rapper, cântăreț și compozitor, el devenind faimos în 2017 în urma lansării mixtape-ului Perfect Timing.

La capitolul prieteni, artistul american se intelege de minune cu un alt star de peste Ocean, baschetbalistul James Harden, unul dintre cei mai valorosi jucatori din NBA. Relatia de amicitie dintre cei doi s-a vazut cel mai bine la petrecerea organzata de Lil Baby de ziua sa de nastere, cadoul primit de la Harden lasandu-l fara cuvinte pe rapper.

Dupa cum se poate vedea in imagini, Harden i-a daruit prietenului sau o geanta plina de produse de patiserie (chifle cu miere), acesta fiind de fapt un argou folosit de americani pentru a exprima suma de 100.000 de dolari. Bani care, uluitor, se aflau in respectiva geanta "cash", impachetati cu grija de bashetbalist. Ca bonus, Lil Baby a descoperit in cadou si un ceas de lux, a carui valoare de piata depaseste 200.000 de dolari. Cu 300.000 de dolari in mana, Lil Baby a avut o reactie pe masura, spre satisfactia lui James Harden, a carui avere n-a fost subtiata cine stie ce, el avand in conturi sute de milioane de dolari.