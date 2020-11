La asta nu se astepta nimeni! Unul dintre bogatii planetei a umplut 14 valize cu BANI si le-a facut cadou

Actorul american George Clooney a facut gest de marinimie cum rar se vede, daruindu-le celor mai buni prieteni cate 1 milion de dolari.

Despre fapta lui Clooney se stia de ceva vreme, din relatarile unui amic, insa n-a existat pana acum o confirmare oficiala din partea actorului de 59 de ani. Aceasta a venit zilele trecute, intr-un interviu pentru revista GQ, George Clooney recunoscand ca a facut cadou 14 milioane de dolari celor mai buni 14 prieteni ai sai.

S-a intamplat in 2013, intr-o perioada in care George abia isi cunoscuse viitoarea sotie, pe Amar Alamuddin, si nu avea foarte multi apropiati. Astfel, inainte de premiera unui film, "Gravity", care i-a adus venituri considerabile, Clooney i-a convocat la locuinta sa pe cei 14 "norocosi", surprinzandu-i cu valize in care se aflau cate 1 milion de dolari.

"M-am gandit ca ii am pe tipii astia care m-au ajutat enorm de-a lungul a 35 de ani. Am dormit la ei acasa, mi-au imprumutat bani cand am avut nevoie. Am zis că, dacă o să mă lovească un autobuz, sunt oricum toți în testament. Așa că de ce naiba sa aștept să fiu lovit de un autobuz?", a fost justificarea adusa de Clooney pentru cadourile sale neasteptate.