Le-a taiat lefurile angajatilor, dar si-a permis CADOUL asta! AROGANTA sefului n-a ramas nepedepsita

Jucatorii unei echipe de fotbal cu mari probleme financiare au fost socati sa vada ce cadou i-a daruit sotiei directorul executiv al clubului.

Bournemouth e una dintre echipele care au facut furori in ultimii ani in Premier League, insa retrogradarea suferita in aceasta vara a provocat dificultati de ordin economic. Astfel, majoritatea jucatorilor au fost nevoiti sa accepte taieri salariale consistente.

In acest context de austeritate, nu mica le-a fost mirarea fotbalistilor de la Bournemouth cand au vazut-o pe retelele de socializare pe sotia directorului executiv, Alesya Blake, alaturi de o masina de lux nou-nouta, un Bentley de 150.000 de euro cu numar personalizat. Este vorba de un cadou de Craciun pe care CEO-ul echipei de fotbal si l-a permis in vreme de restriste pentru ceilalti angajati ai clubului pe care il conduce.

Poate si din acest motiv, fotbalistilor indignati nu le-a prea venit sa mai joace la capacitate maxima in ultima etapa, Bournemouth remizand (2-2) pe terenul unei codase din liga a doua, in conditiile in care clubul din sudul Angliei isi propune revenirea in elita.

