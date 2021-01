VIDEO O mama si-a banuit FATA ca e insarcinata si a pus-o sa faca un TEST. Rezultatul a fost AMETITOR pentru amandoua!

O scena hazlie, cu o mama si o fiica facandu-si teste de sarcina in acelasi timp, face furori pe retelele de socializare.

Milioane de oameni s-au uitat la cele doua femei care si-au impartasit intamplarea uimitoare. Totul a pornit de la o tanara de 24 de ani, Rylee, care si-a ingrijorat mama in ceea ce priveste starea generala, astfel ca a fost pusa de aceasta sa faca un test de sarcina.

In gluma, Rylee si-a invitat mama sa faca si ea un test, ambele pregatind si o sticla de vin in cazul in care rezultatul tinerei ar fi fost pozitiv. "Gata", a intrebat-o Rylee pe mama ei in momentul in care s-au decis sa priveasca liniutele in acelasi timp. Ei bine, rezultatul testului facut de Rylee a fost negativ, insa "bomba" a picat in partea cealalta, mama sa afland astfel ca e insarcinata. "Doamne, innebunesc!", a reactionat femeia care are deja 5 copii.

Rylee a precizat ca mama sa n-a crezut ce i se intampla, gandindu-se initial ca testele au fost inversate intentionat. Asta pana la al doilea test, care a fost din nou pozitiv.

Tweet sarcina Citeste si: