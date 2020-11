Si-a nascut fiul in baie, la 3 zile dupa ce a aflat ca e insarcinata. Cum a fost posibil

O adolescenta de 17 ani care abia aflase ca e gravida a nascut in propria locuinta 3 zile mai tarziu.

Britanica Aimee Stevens e protagonista unei povesti uimitoare, care a pornit de la o banala vizita la doctor pentru o injectie contraceptiva. Ei bine, fata a aflat ca poarta in pantece un copil, iar sarcina ar avea 5 sau 6 saptamani. Nici n-a apucat bine sa aprecieze momentul si sa-si dea seama de schimbarea aparuta in viata ei, ca Aimee a si nascut, la numai 3 zile distanta.

Mai mult, aparitia pe lume a bebelusului s-a produs in toiul noptii, in toaleta casei, Aimee simtind la un oment dat o "usurare brusca", potrivit declaratiilor sale. Trezindu-se cu baietelul in brate, tanara s-a dus sa-si anunte si mama ca a devenit bunica, dupa care a sunat la ambulanta pentru a primi ingrijirile medicale necesare.

Doctorii au estimat ca sarcina n-avea nicidecum 5-6 saptamani, ci aproximativ 38, stabilirea exacta fiind imposibila din cauza faptului ca mama lui Aimee a aruncat placenta in vasul de toaleta. Istorisirea a avut un final fericit, atat mama cat si bebelusul intorcandu-se acasa in stare perfecta de sanatate, dupa 3 zile petrecute in maternitate.

Tweet nastere maternitate Citeste si: