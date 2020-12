VIDEO Cine e MILIARDARUL care a refuzat sa poarte masca in supermarket. A iesit scandal MONSTRU: "Arestati-ma, dar asta nu fac!"

Controversatul afacerist elen Alki David (52 de ani) a produs o scena scandaloasa intr-un magazin din Elvetia.

Cu o avere estimata la peste 2 miliarde de euro, bani proveniti in special din distributia bauturii Coca-Cola, dar si din afaceri cu cannabis, Alki David a fost protagonistul unui episod neplacut, intr-un supermarket din orasul elvetian Gstaad.

Totul a pornit de la refuzul grecului de a purta masca de protectie regulamentara in spatiile publice, drept pentru care a fost contestat vehement de ceilalti cumparatori. Pus pe scandal, Alki David a recationat violent si a fost la un pas de bataie cu cei din jur, adresand injurii in stanga si in dreapta, inclusiv asupra femeilor. "Arestati-mă. Aduceti poliția dacă vreti. Sunt gata sa merg la politie, dar nu-mi pun mască", a tunat miliardarul.

Culmea, tot el a fost cel care a postat filmul intamplarii pe Instagram. Asta dupa ce, in precedenta postare, Alki David a a facut un alt apel public la nepurtarea mastrii de protectie.