Regulile NU nu sunt pentru ea! Gestul IGNORANT pentru care cea mai tanara miliardara a lumii a fost PEDEPSITA crunt de fani

Americanca Kylie Jenner (23) de ani a ignorat recomandarile autoritatilor si a starnit o furtuna in mediul online.

Membra clanului Kardashian are reputatia ca e in prezent cea mai tanara femeie care a depasit miliardul de euro din afaceri, gratie succesului urias pe care l-a avut cu linia sa de cosmetice. In acelasi timp, Kylie Jenner e considerata una dintre divele sexy ale planetei, fotografiile sale de pe Instagram fiind umarite de un numar record de fani, aproape 200 de milioane.

Astfel, urmarita la fiecare pas de atata lume, Kylie a facut o gafa care a fost taxata imediat de admiratorii sai. Mai precis, ea se afla in aceste zile la Paris, de unde a oferit publicului cateva imagini spectaculoase, de pe acoperisul unei cladiri. De asemenea, n-a ratat ocazia de a vizita Muzeul Luvru, una dintre principalele atractii turistice din capitala Frantei.

Frumoasa Kylie nu si-a dat insa seama ca va deranja prin gestul sau aventuros, in conditiile in care autoritatile din California natala insista asupra faptului ca orice calatorie in afara regiunii nu trebuie facuta decat in caz de urgenta, asta din cauza numarului mare de infectari cu coronavirus. "Nu ai treaba cu Covid daca esti bogat", a fost doar una dintre reactiile de dezaprobare cu care se confrunta acum Kylie Jenner.