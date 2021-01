VIDEO A vazut ca-i lipseste TELEFONUL si a luat-o RAZNA. Femeia s-a napustit asupra HOTULUI, dar a gresit ADRESA

Scandalul s-a produs la un hotel de tip boutique din zona Manhattanului si a fost provocat de o femeie violenta care si-a dat seama ca si-a pierdut telefonul iPhone. Uitandu-se in jurul ei, aceasta a observat un tanar de culoare de 14 ani, suspectandu-l pe baiat de furt.

The @nypd needs our help identifying the woman who attacked Keyon Harrold Jr. after falsely accusing the innocent teen of stealing her phone. This newly released footage of the attack clearly shows her assaulting Keyon before she fled the hotel prior to police arriving on scene! pic.twitter.com/hVnqrEXyjo