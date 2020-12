Vedeta de rang MONDIAL care are 8 copii si a devenit BUNIC la 38 de ani! Nu vrea sa spuna cine sunt PARINTII

La varsta la care multi nu au nici macar un copil, britanicul Ashley Walters tocmai ce si-a cunoscut nepotica.

Cantaret de muzica rap, dar si actor, Ashley e identificat in special cu rolul din seria de filme dramatice Top Boy. In viata personala, Walters e insurat de 7 ani cu Danielle Isaie, cu care are si trei copii, unul adoptat. Din precedenta sa relatie amoroasa, cu o femeie pe nume Natalie, Ashley Walters mai are alti 3 copii, primul nascut in anul 2000, atunci cand vedeta britanica avea doar 18 ani. In plus, e si tatal a inca doua fete, cu o mama necunoscuta publicului larg.

Ca urmare, nici nu e de mirare ca, ajuns la 38 de ani, Walters a cunoscut si bucuria de a fi bunic. Vestea a fost data pe Instagram chiar de catre artist: "Faceti cunostinta cu nepotica mea, Neveaj Jade Walters. Bravo, fiule, sunt atat de mandru de tine".

Totusi, fara un motiv anume, Ashley n-a dorit sa faca public numele baiatului sau care a devenit tata, specificand doar ca are 20 de ani. De-ajuns insa pentru a ne da seama ca e vorba despre primul copil al lui Walters, cel nascut in 2000, Shayon Perry.