Va fi din nou "iepuras" Playboy, dupa 42 de ani de la prima aparitie! Nu e cea mai in varsta femeie care face asta

In ciuda varstei inaintate, americanca Dolly Parton a primit propunerea de a poza in celebra revista pentru barbati.

Cantareata, actrita si femeie de afaceri, Dolly Parton are in prezent 74 de ani, lucru care n-o impiedica insa sa-si etaleze feminitatea. Ceea ce la inceputul anului parea o gluma, adica posibilitatea ca Dolly sa tina coperta revistei Playboy, iata ca se confirma.

Conform presei de peste Ocean, conducatorii revistei ar fi decis sa-i acorde aceasta onoare vedetei, la 42 de ani distanta dupa ce aceasta a pozat pentru prima data in Playboy, adica in octombrie in 1978.

Acum, daca zvonurile vor fi confirmate, Dolly Parton va putea fi admirata pe coperta revistei pentru barbati in ianuarie 20121, atunci cand va implini frumoasa varsta de 75 de ani. "Am discutat despre asta, s-ar putea s-o fac, daca va fi ceva de bun gust si daca ei vor...", a admis recent Dolly Parton.

Ea nu va fi cea in varasta femeie care a pozat in Playboy, recordul apartinandu-i Victoriei Valentino, prezenta in paginile revistei la 77 de ani.