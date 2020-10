Cele mai sincere dezvaluiri ale unui model Playboy: "Am facut dragoste virtual!" Cum a facut fata in izolare 

Iasmin Santos (27 ani) a venit cu o serie de confesiuni sincere legate de viata in izolare.

Modelul Playboy a dezvaluit ca a inceput sa aprecieze mai mult sexul virtual in cele 4 luni petrecute in carantina in Europa.

"Mai intai siguranta noastra si sanatatea, apoi placerea. Sa eviti contactul fizic este la fel de important ca folosirea prezervativelor in timpul sexului.

La inceput, nu este confortabil, trebuie sa iti cunosti partenerul, insa, odata ce inveti, totul devine mult mai bine", a spus Iasmin.

Modelul din Brazilia a socat atunci cand a spus ca le cere barbatilor de pe Tinder sa se testeze de Covid-19 inainte de intalnire.