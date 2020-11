Imaginile care au INCINS retelele de socializare! Un model Playboy si-a dat bluza jos in supermarket! Reactia incredibila a unui barbat

Amanda Nicole Martin a oferit imaginile zilei pe retelele de socializare.

Modelul si-a aratat sanii intr-un supermarket din Las Vegas si a facut furori pe internet. Fanii divei au scris ca barbatul care a vazut momentul este un tip "norocos".

Tanara de 25 de ani este un influencer celebru in Statele Unite, iar datorita aspectul ei are mare succes pe retelele de socializare. Multi dintre fanii ei o aseamana cu actrita de la Hollywood Scarlett Johansson.

Numita "Pufoasa Vaduva Neagra", Amanda are 4,8 milioane de fani pe Instagram, iar ultima ei postare a dus lucrurile la un alt nivel. Modelul a incercat sa faca ceva nebunesc de aceasta data. Amanda a intrat intr-un supermarket si a hotarat sa surprinda pe primul cumparator pe care il va vedea in fata ei.

Imbracata provocator, Amanda s-a indreptat in fata unui tanar, iar inainte sa ajunga in dreptul lui l-a intrebat pe cameraman: "Sa fac asta acum?" La care acesta a raspuns: "La naiba, nu o vei face!".

La cateva secunde, Amanda si-a dat bluza jos si i-a aratat sanii cumparatorului. Barbatul a ramas socat pentru un moment, iar fanii modelului l-au descris pe acesta ca fiind "cel mai noroc om de pe pamant".

Amanda este licentiata in Drept si a dezvaluit de curand ca pe an castiga aproximativ 300.000 de dolari din Instagram, plus alte aproape 400 de mii din spectacole in Vegas.

Cativa din urmaritorii ei au glumit, spunand: "Castigi atat, dar nu vrei sa investesti in sutiene!" :)

(Sursa foto: Instagram, Amanda Nicole)