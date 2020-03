Ajuta vitamina C la combaterea coronavirusului? Anuntul oamenilor de stiinta: "Are un efect de 10 ori mai puternic!" Ce au spus

Ce medicament poate trata coronavirusul.

Isteria coronavirusul a lovit si in Romania, pana in acest moment fiind 17 cazuri de COVID 19 in tara noastra, iar scolile au fost inchise timp de o saptamana. Expertii din China spun ca noul tip de coronavirus COVID 19 poate fi tratat cu o cantitate mare de vitamina C, dar nu adiminstrata pe cale orala ci intravenos. Daca se administreaza intravenos, efectul este de 10 ori mai puternic, spun expertii. Potrivit expertilor din China, doza recomandata variaza in functie de gradul de severitate si complicatii si anume de la 50 la 200 de miligrame/greutatea corporale, pe zi.

"Numeroase studii au aratat ca dozele de vitamina C au legatura cu efectul tratamentului. Dozele crescute de vitamina C nu imbunatatesc doar nivelul antiviral, ci previn si trateaza afectiunile acute al plamanilor si bolile respiratorii acute", se arata intr-un comunicat emis de Spitalul Universitatii Xi'an Jiaotong din China.

