TEAPA de proportii data de un cuplu! Au mancat si au baut pe saturate, iar apoi au fugit! Camerele video au surprins totul! Cum au fost vazuti tinerii

Un cuplu din Marea Britanie a dat o teapa de proportii unui restaurant grecesc din Essex.

Au baut 8 cocktail-uri si au mancat doua fripturi de vita, iar apoi, cand au vazut nota de plata de 100 de lire sterline, au fugit. Au iesit din local motivand ca merg sa fumeze o tigara, insa nu s-au mai intors.

Ei au fost surprinsi pe camerele de supraveghere razand in timp ce se indepartau in fuga de restaurant.

Unul dintre angajati a incercat sa ii prinda, insa tinerii au scapat.

Proprietarul restaurantului a declarat ca este socat si intristat de cele intamplate, cu atat mai mult cu cat a incercat pe durata pandemiei sa ii ajute pe cei din prima linie.

"Este foarte enervant. Toata lumea are probleme financiare in acest moment, dar este regretabil ca acest cuplu a simtit ca a trebuit sa faca acest lucru, mai ales dupa ce am pus in aplicare schema 'Eat Out To Help Out' luna trecuta pentru a incerca sa usuram putin lucrurile pentru cei aflati in dificultate. Cred ca au fost oameni din afara orasului care si-au incercat norocul stiind ca nu vor fi prinsi.

Este foarte frustrant, pentru ca atunci cand hotelul a fost obligat sa se inchida din cauza coronavirusului, l-am folosit timp de 3 luni pentru a gazdui personal medical. Acest lucru a insemnat un cost masiv pentru noi, asa ca incercam sa recuperam o parte din bani in acest moment", a declarat patronul restaurantului, potrivit Daily Star.

Incidentul a fost anuntat la politie, insa potrivit jurnalistilor britanici, oamenii legii nu au luat masuri pana acum.

