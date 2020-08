TEAPA pentru Ronaldo! A doborat record dupa record, dar e OUT din cursa pentru trofeele sezonului! Cine a castigat

Campionatul italian s-a incheiat cu victoria lui Juventus, care si-a adjudecat cel de-al 9-lea titlu consecutiv.

Acum oficialii Serie A au anuntat care au fost cei mai buni fotbalisti ai sezonului.

Doar doi reprezentanti ai lui Juventus si-a gasit loc pe lista celor mai buni. Este vorba despre portarul Wojciech Szczesny si despre atacantul Paulo Dybala, care a fost desemnat MVP-ul sezonului.

Argentinianul in varsta de 26 de ani a inscris 17 goluri in toate competitiile pentru Juventus si este considerat a fi forta creativa din spatele succesului "Batranei Doamne".

Pe langa reprezentantii clubului 'bianconeri', pe lista celor mai buni jucatori ai sezonului se mai afla Stefan De Vrij (Inter), care a fost desemnat cel mai bun fundas, Papu Gomez (Atalanta), care a castigat trofeul pentru cel mai bun mijlocas, si Dejan Kulusevski (Parma), care a fost numit cel mai bun tanar jucator din Serie A.

In plus, Ciro Immobile, care a fost golgeterul competitiei, castigand si Gheata de Aur in acest sezon, a fost desemnat cel mai bun atacant din Serie A.