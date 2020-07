BREAKING NEWS: TEAPA de MILIOANE pentru Becali?! N-a vrut sa dea cateva zeci de mii de euro, acum jucatorul a semnat cu un club care intra in Champions League

Totul e oficial! Transferul a fost deja anuntat de noul sau club!

Aissa Laidouni (23 de ani) o paraseste pe FC Voluntari pentru campioana Ungariei, Ferencvaros! Mijlocasul francez a fost la un pas de FCSB vara trecuta, insa Becali nu s-a inteles cu impresarii sai. Patronul FCSB n-a vrut sa dea cateva zeci de mii de euro comision si a renuntat la fotbalist. Laidouni a ramas la Voluntari, iar acum a semnat cel mai important contract al carierei. Fotbalistul adus din ligile inferioare franceze va juca pentru intrarea in grupele Champions League alaturi de Ferencvaros.

In acest sezon, Laidouni are 23 de meciuri in Liga 1 si un gol marcat.