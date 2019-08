Sotia lui Gabi Tamas e 'beton'. Ioana e una dintre cele mai sexy sotii de fotbalisti din Romania. FOTO

El e bautor de Champions League, ea e indragostita de fitness.

Ioana si Gabi Tamas s-au casatorit in 2012 si au impreuna o fetita pe nume Selena, iar cei doi s-au cunoscut cand ea avea 16 ani si fotbalistul avea 20 si evolua la Dinamo. Ioana s-a ambitionat dupa nastere si nu numai ca a dat jos kilogramele pe care le puse in perioada de sarcina, dar a devenit o maniaca a fitnessului si a modelarii corporale. Daca fundasul Astrei incepe usor-usor sa-si arate varsta, in urma vietii extrasportive agitate, sotia sa poseda un corp bine lucrat si conturile sale de pe retelele de socializare are numerosi urmaritori fideli.



Cum multi au inceput sa ii ceara informatii despre exercitii si diete, ea vrea sa se inscrie la un curs si sa devina instructor certificat de fitness. Sotia lui Tamas a facut gimnastica in copilarie, dar a terminat Facultatea de Sport cu specializarea "schi alpin". Ca o razbunare pe sotul sau, ultimele fotografii postate au fost dintr-o vacanta in Turcia, unde a plecat in timp ce fotbalistul era obligat sa munceasca in folosul comunitatii la spitalul Rambam din Haifa, pentru ca fusese prins conducand sub influenta bauturilor alcoolice cu o viteza de 205 km/h.

