Chiar si Nadal a admirat-o. Cine e blonda care a facut show in tribune la US Open. FOTO

Joy Corrigan, model international, a fost aparitia zilei la New York.

Joy Corrigan a venit sa-l vada pe Rafael Nadal la US Open si nu a trecut neobservata. Frumoasa in varsta de 24 de ani a facut piruete in tribuna si s-a remarcat prin tinuta ei. Chiar si Nadal a admirat-o de pe teren pe frumoasa care a pozat in Sports Illustrated, GQ sau Galore Magazine. Joy Corrigan e urmarita de peste 1 milion de persoane online si o obisnuita a spectacolelor de moda. Ea a aparut si in cateva filme.



