Soc in lumea interlopa! Ce clan extrem de periculos a fost destructurat: 129 de arestari facute

Peste 129 de persoane au fost arestate.

Unul dintre cele mai periculoase si mai influente clanuri mafiote din Europa de Est e aproape sa fie dizolvat, dupa ce Politia din Armenia a facut mai multe arestari in ultima perioada. Mafiotii armeni au un dusman extrem de dur in persoana noului premier, care si-a facut obiectiv din destructurarea clanurilor mafiote.

Acesta a ordonat mai multe arestari dupa ce a dat in presa informatii despre legaturile dintre Mafia din Armenia, care este subordonata Mafiei Rusesti, cea mai puternica mafie din lume, si mai multi parlamentari si persoane publice din Armenia.

Arestarile au inceput in luna mai a acestui an si numara pana acum peste 129 de persoane retinute, clanul avand influenta in Europa de Vest, in special in Spania si Italia, dar si in Grecia, in zona statiunilor, acolo unde controleaza traficul de droguri.

Pana acum, nu mai putin de 7 capi ai acestui clan au fost arestati, acestia riscand sa stea dupa gratii multi ani, fiind acuzati de aproape toate infractiunile din Codul Penal, de la trafic de droguri si de persoane, la camatarie, si chiar asasinate.